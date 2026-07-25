El BNG acusa a la Consellería de Vivenda de mentir sobre el estado de abandono de la AG-53 en Dozón

El BNG acusa a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras de «faltar a la verdad de manera descarada» en su respuesta parlamentaria a las iniciativas registradas sobre el mal estado de mantenimiento de los caminos de servicio asociados a la AG-53 en Dozón. Para los nacionalistas, la contestación por parte del gobierno gallego suponen «un insulto a la inteligencia de los vecinos y una falta de respeto a los ganaderos del municipio, que sufren a diario el aislamiento y la peligrosidad de unos viales completamente abandonados».

La diputada Ariadna Fernández cualifica de «auténtica ficción» la información remitida por la Xunta que afirma que la conservación de estas vías se realiza de manera continuada y que las inspecciones de febrero de este año solo detectaron deficiencias puntuales en catorce lugares, asegurando que ninguna de ellas impedía el tránsito y que la única afección grave fue reparada en abril. Además, desde la Xunta indican que la maleza solo invadía parcialmente un camino y que ya fue rozada.

Sin embargo, desde el BNG afirman que existen camiones de transporte de piensos y animales que se niegan a transitar por estas vías de servicio ante el riesgo real de volcar o quedar atrapados. La formación destaca que se producieron enterramientos de terreno e hundimientos en la calzada que hacen compleja la circulación y que la vegetación invade los viales hasta el punto de reducir la visibilidad y el espacio de paso.

Noticias relacionadas

Los nacionalistas exigen a la Consellería de Vivenda e Infraestructuras que «deje de agacharse detrás de informes burocráticos y ejecute de manera urgente e inmediata una campaña real de reparación estructural de los viales y una roza integral».