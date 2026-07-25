Gastronomía
A Bandeira presenta la 50 edición de la Festa da Empanada
Redacción
La Asociación Amigos da Empanada de Bandeira invita a los vecinos y visitantes al acto de presentación que la Festa da Empanada que tendrá lugar el sábado 1 de agosto, a las 19.00 horas.
La asociación organizadora tiene el placer de anunciar la presentación oficial de los carteles de la 50 edición de esta cita gastronómica, un hecho que marca medio siglo de una de las celebraciones más queridas de la comarca.
El acto servirá para dar a conocer la imagen que representará esta edición, fruto del trabajo y del cariño de todas las personas que durante estos 50 años hicieron posible que la fiesta siga creciendo y manteniendo vivas las tradiciones de la zona.
Tras la presentación de los carteles, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de empanadas y pulpo, en un ambiente de convivencia y celebración abierto a todos los públicos.
- Vendidos a Omán dos gigantes de la pesca de 120 metros de eslora y antiguo pabellón de la URSS
- Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»
- Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en Canarias
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse
- Caseros de Vigo cobran 300 euros de suplemento por pareja en los alquileres de habitaciones
- Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»
- Un conductor embiste marcha atrás a un coche de la Policía Local de Salceda tras una persecución