A Bandeira presenta la 50 edición de la Festa da Empanada

La Asociación Amigos da Empanada de Bandeira invita a los vecinos y visitantes al acto de presentación que la Festa da Empanada que tendrá lugar el sábado 1 de agosto, a las 19.00 horas.

La asociación organizadora tiene el placer de anunciar la presentación oficial de los carteles de la 50 edición de esta cita gastronómica, un hecho que marca medio siglo de una de las celebraciones más queridas de la comarca.

El acto servirá para dar a conocer la imagen que representará esta edición, fruto del trabajo y del cariño de todas las personas que durante estos 50 años hicieron posible que la fiesta siga creciendo y manteniendo vivas las tradiciones de la zona.

Noticias relacionadas

Tras la presentación de los carteles, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de empanadas y pulpo, en un ambiente de convivencia y celebración abierto a todos los públicos.