La alta presencia de velutina este año obliga a adelantar la recogida de miel

La lucha contra la avispa velutina se ha convertido en una carrera contrarreloj para los apicultores de A Estrada. Lejos de remitir, la presencia de esta especie invasora continúa aumentando y obliga cada año a adaptar el trabajo en las colmenas para evitar pérdidas todavía mayores. Este verano, además, la situación se ha agravado. La primavera de 2026, especialmente favorable para la reproducción de la avispa asiática, ha propiciado una proliferación superior a la de otros años, incrementando la presión sobre las explotaciones apícolas.

«Está todo infestado. Vai por zonas», resume Martín Cañedo, responsable de Apícola Cañedo. La elevada presencia de velutinas ha obligado a modificar incluso el calendario habitual de trabajo. «Temos que adiantar a recolecta porque se non quedamos sen mel. Normalmente nesta zona recóllese a finais de setembro ou mesmo principios de outubro, pero estamos recollendo xa porque se non a produción merma demasiado», explica.

La razón está directamente relacionada con el comportamiento de la especie invasora. Durante el verano, cuando la actividad de la velutina alcanza su punto álgido, las abejas permanecen refugiadas dentro de la colmena para protegerse de los ataques. Ese estado de bloqueo les impide salir a pecorear y producir miel. Además, mientras permanecen en el interior, consumen las reservas acumuladas durante los meses anteriores, reduciendo aún más el rendimiento final del panel

Las cifras reflejan con claridad el impacto que está teniendo esta situación. «Antes de que se expandise como agora a velutina, unha colmena podía darche uns 20 quilos de mel; agora, incluso estando atentos e recollendo antes, se consegues sacar dez xa tes sorte», señala Cañedo. La caída de la producción ha reducido considerablemente el margen de rentabilidad de las explotaciones, obligando en muchos casos a incrementar el precio de venta para compensar las pérdidas.

Frente a este escenario, los apicultores recurren a distintas medidas para intentar minimizar los daños, aunque reconocen que ninguna ofrece una solución definitiva. En Apícola Cañedo utilizan arpas eléctricas situadas entre las filas de colmenas para interceptar el vuelo lateral de las velutinas. «Sofren unha descarga disuasoria e así non botan o suficiente tempo nas c para xerar estragos», explica el productor. Sin embargo, advierte de que su eficacia es limitada. «Nós imos rotando as posicións, pero aínda así é meramente paliativo», reconoce.

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El problema, además, va más allá de la pérdida de miel. La presión constante de la velutina debilita las colmenas y compromete su recuperación. «Pasan o inverno a duras penas e cando chega a primavera, aínda debilitadas, deben resistir este problema», lamenta Cañedo.