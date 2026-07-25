La AED proclama al lalinense Ramiro Mejuto presidente
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Tras validarse la única lista a la presidencia de la AED, Ramiro Mejuto ha sido proclamado oficialmente nuevo presidente de la patronal de la comarca dezana. Su junta directiva cuenta con José Luis Lamas como tesorero. Como vocales se integran Sandra Vilar, Jéssica González, Lucía Nercellas, Patricia Galego, Daniel Cochón y José Julio Hermida, logrando un equipo sectorial muy completo.
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