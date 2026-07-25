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Educación

Abierto el plazo para participar en el programa Silleda Concilia

Niños participantes del programa Concilia Silleda de verano, en una actividad de pesca.

Niños participantes del programa Concilia Silleda de verano, en una actividad de pesca. / Cedida

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Redacción

Silleda

La Concellería de Educación de Silleda ya tiene abierto el plazo de inscripción del programa Silleda Concilia para el curso 2026-2027. Este plan está dirigido al alumnado de 3 a 16 años, empadronado en el municipio y que permite la apertura de los centros escolares fuera del horario lectivo. Las inscripciones pueden formalizarse en el registro del ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 horas, o a través de la sede electrónica municipal.

El programa funcionará de lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 horas. Además, estará disponible los días no lectivos (salvo festivos) de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. El servicio cubre el curso escolar, de modo que no incluye ni el campamento de Navidad ni el de verano, que se ofertan en otras fechas a través del mismo plan.

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