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Más de 300 personas en el Queiman Folk Rock

Abrentes de Cerdedo, en concierto. | CEDIDA

Abrentes de Cerdedo, en concierto. | CEDIDA

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redacción

Cerdedo Cotobade

Más de 300 personas se dieron cita este jueves en el concierto-espectáculo de Queiman Folk Rock celebrado en la Praza do Concello de Cerdedo, dentro del programa municipal Cerdedo Cotobade en Sons. La actuación combinó música en directo, fuego y una puesta en escena centrada en la identidad gallega. El grupo Os Abrentes, fundado, en Cerdedo colaboró en el espectáculo.

Por su parte, el alcalde, Jorge Cubela, destacó la respuesta del público y aseguró que el éxito de la cita «avala» la apuesta del gobierno local por acercar una oferta cultural «de primer nivel» al rural. El regidor también afirmó que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar el municipio durante el verano y agradeció la participación de la agrupación local, encargada de amenizar la velada.

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