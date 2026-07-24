Yolanda Villar participará en un congreso en Málaga con una ponencia sobre neurociencia

La profesora universitaria y empresaria Yolanda Villar García paricipará en el Congreso Internacional de Marketing Aermark 2026, que tendrá lugar en Málaga del 9 al 11 de septiembre. La cita es el principal foro académico del sector en España. Villar García fue entre 2003 y 2010 directora de markenting y gerente de unidades de negocio de Clínicas Vital Dent. Después fundó su propio grupo empresarial, Hydra Marketing (con sede en Silleda), Dexgal, Ciclonmatic, AICM y EEL, desde el que asesora a empresas españolas e internacionales del sector servicios.

Su comunicación, 'Arquitectura neurocognitiva del comportamiento de decisión en entornos 2B: un modelo integrado de procesos emocionales, cognitivos y organizacionales', propone «un marco teórico inédito en el contexto español», en palabras de esta investigadora. Hasta ahora, la mayor parte de la investigación científica internacional se ha centrado en el consumidor final particular para saber por qué compra una cosa u otra en el súper, en una tienda de ropa o a través de internet. Mientras tanto, la psicología aplicada y el marketing académico han ignorado el comportamiento de los profesionales que deciden en nombre de las empresas, y en este perfil entran tanto directores comerciales como ejecutivos financieros, asesores patrimoniales o médicos prescriptores. Yolanda Villar señala que «en una decisión empresarial nunca decide solo el dato. Decide también el miedo a equivocarse, la presión del jefe, el peso de los compañeros que vendrán después a juzgar la decisión, y la imagen que cada profesional quiere proyectar de sí mismo».

Esta investigación que expondrá en Málaga forma parte del bagaje teórico más amplio que está construyendo en su tesis doctoral, dirigida por Ana Belén Bastidas Manzano, dentro del Programa de Doctorado en Derecho y Sociedad de la Univesidad a Distancia de Madrid.