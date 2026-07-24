Un solar en Xosé Cuiña, a subasta por 37.000 euros

El portal de subastas del BOE mantiene abierta hasta el próximo lunes, día 27, la puja por un solar sin edificaciones en la Avenida Xosé Cuiña, en el casco urbano de Lalín. El terreno ocupa 760 metros cuadrados y está tasado en 62.063 euros. Su valor en subasta se cifra en 37.238, y la puja mínima ha de ser de 3.723. Los tramos entre pujas son de 1.000 euros.