Ayudas provinciales
Silleda recibirá 35.000 euros para señalizar los dos cascos
Redacción
La Diputación aprueba una ayuda de más de 35.000 euros destinada al Concello de Silleda para que pueda renovar, mantener y mejorar la señalización horizontal de las calles de los dos cascos urbanos del municipio. La cuantía corresponde al Plan +Provincia, que asigna al municipio trasdezano 1,6 millones de euros, al sumar casi un millón de euros del presente ejercicio y el adelanto de 646.000 de la línea de inversiones de 2027. Con estos 35.000 euros, la administración provincial contribuye a garantizar la seguridad vial en calles y espacios públicos que son de titularidad municipal.
El Plan +Provincia está dotado este año con 85 millones de euros, constituyendo el plan de obras y servicios provincial de mayor dotación presupuestaria de la historia de la administración. Con estos recursos los municipios de menos de 50.000 habitantes pueden acometer distintas actuaciones.
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