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Ayudas provinciales

Silleda recibirá 35.000 euros para señalizar los dos cascos

Una calle del casco urbano de A Bandeira.

Una calle del casco urbano de A Bandeira. / Bernabé / Javier Lalín

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Redacción

Silleda

La Diputación aprueba una ayuda de más de 35.000 euros destinada al Concello de Silleda para que pueda renovar, mantener y mejorar la señalización horizontal de las calles de los dos cascos urbanos del municipio. La cuantía corresponde al Plan +Provincia, que asigna al municipio trasdezano 1,6 millones de euros, al sumar casi un millón de euros del presente ejercicio y el adelanto de 646.000 de la línea de inversiones de 2027. Con estos 35.000 euros, la administración provincial contribuye a garantizar la seguridad vial en calles y espacios públicos que son de titularidad municipal.

El Plan +Provincia está dotado este año con 85 millones de euros, constituyendo el plan de obras y servicios provincial de mayor dotación presupuestaria de la historia de la administración. Con estos recursos los municipios de menos de 50.000 habitantes pueden acometer distintas actuaciones.

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