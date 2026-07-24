Ramiro Mejuto formaliza su candidatura para presidir la Aedeza con una lista de 10 personas

El empresario Ramiro Mejuto Pumar, fundador de Megodeza, formalizó este jueves (cuando remataba el plazo) la presentación de su anunciada candidatura paea presidir la Asociación de Empresari@s de Deza (Aedeza), con una lista en la que se integran empresarios de Lalín, Silleda y Rodeiro. Así, Mejuto ocupará la presidencia, mientras Manuel Gómez, de Tecnor Lalín Maquinaria, se encargará de la vicepresidencia y Abel Mato, de Promove Xestión Técnica, asumirá las funciones de secretario. José Luis Lamas, de Agrolamas, ocupará el cargo de tesorero, mientras otras seis personas ejercerán de vocales. Son Patricia Galego, de Quchen Biocociña; Daniel Cochón, de Frigoríficos Bandeira; José Julio Hermida, de Prefabricados Faro; Sandra Vilar, de El Vestidor de Chloé; Jéssica González, de Escalena; y Lucía Nercellas, de Avipor Silleda. Estas tres últimas personas ya formaban parte de la directiva saliente que preside David Campos.

Por sectores, esta candidatura cuenta con representantes de los ámbitos deinstalacioness eléctricas, fontanería, calefacción, frío y gas; venta y reparación de maquinaria agrícola; actividades profesionales científicas y técnicas; servicios; construcción, cementos y derivados afines; alimentación y agroalimentaria; salud y, por último, comercio.

Según establece el proceso electoral, al no presentarse más candidaturas este viernes queda proclamada de forma oficial dicha lista. La próxima semana comenzará a efectuarse el traspaso de competencias por parte del equipo en funciones. Cabe recordar que la candidatura de Mejuto se formalizó en el segundo proceso electoral que convocó Campos después de que el 25 de junio cerrarse un primer plazo, sin personas interesadas en tomar el relevo. Cuando hubo que convocar ese nuevo proceso electoral, Campos apeló a la implicación del tejido empresarial dezano dado que una situación de provisionalidad de la directiva saliente afectaba a la imagen exterior que proyectaba la Aedeza, un colectivo con más de 43 décadas a sus espaldas. Hay que decir que la Aedeza, junto a ECOS, el colectivo empresarial de Silleda, es el único que sostiene el pulso a las amenazas de la pequeña y mediana empresa dezana (competencia exterior y compras on line, sobre todo). La asociación empresarial y de comercio de Vila de Cruces desapareció hace años.