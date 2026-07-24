Moción
El PSOE de Lalín exige recuperar la natación infantil en el Arena
Piden una planificación anual consensuada con las Anpa para poder incrementar plazas
redacción
El Grupo Municipal Socialista de Lalín presentará una moción ante el pleno del día 31 para exigir la recuperación urgente de los cursillos de natación infantil en colaboración con las Anpas, un servicio público que fue suprimido durante el curso 2023-2024. La desaparición de esta actividad extraescolar en las instalaciones del Lalín Arena obliga a numerosas familias a desplazarse de forma semanal a municipios cercanos como O Carballiño, Chantada o A Estrada para que los menores reciban formación. Esta situación genera graves problemas de conciliación laboral y costes económicos adicionales para los afectados, quienes consideran la natación como un aprendizaje esencial para el desarrollo psicomotor de los menores y la prevención de ahogamientos. La iniciativa formal socialista plantea la necesidad de que el gobierno local diseñe de manera consensuada una planificación anual estable, incremente de forma prioritaria las plazas de iniciación para edades tempranas y publique los criterios de acceso para asegurar la transparencia en la gestión de las listas de espera. La formación socialista denuncia que resulta contradictorio que una infraestructura deportiva de titularidad municipal como el Arena no sea capaz de dar respuesta a la demanda de la población infantil, cuando el propio Concello destacaba en años anteriores el gran valor de este programa educativo.
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