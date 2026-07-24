El precio medio de un piso en Santiago compra el doble de vivienda en la zona

Encontrar una vivienda en Santiago de Compostela se ha convertido en un reto cada vez mayor. El encarecimiento del mercado inmobiliario ha elevado el precio del metro cuadrado hasta los 2.052 euros, según el último informe de Idealista, una cifra que obliga a muchas familias y jóvenes compradores a ampliar el radio de búsqueda. Apenas media hora por carretera basta para descubrir un escenario completamente distinto.

A Estrada, Silleda y Lalín son concellos que entran dentro del radio de influencia de la capital gallega, y si bien el mercado inmobiliario aquí también cuenta con deficiencias, los precios de la vivienda son considerablemente más bajos. Allí, el coste del metro cuadrado se sitúa entre los 774 y los 844 euros, menos de la mitad que en Santiago. La diferencia no solo se traduce en una hipoteca más asequible: también permite acceder a viviendas de una superficie muy superior.

Para que la comparación resulte más sencilla tomamos como referencia una vivienda de 90 metros cuadrados. Mientras que comprar un piso de esas dimensiones en Santiago supone desembolsar alrededor de 184.700 euros, el mismo inmueble tendría un precio medio de 71.100 euros en A Estrada, 75.960 euros en Silleda y 69.660 euros en Lalín, según los datos disponibles por municipio en Idealista. Dicho de otro modo, por lo que cuesta un piso medio en Santiago pueden adquirirse dos viviendas similares en cualquiera de estas localidades.

Pero el ejercicio también puede hacerse al revés. Con un presupuesto de 185.000 euros, equivalente al coste medio de un piso de 90 metros cuadrados en Santiago, un comprador podría acceder a una vivienda de unos 234 metros cuadrados en A Estrada, cerca de 219 metros en Silleda y alrededor de 239 metros en Lalín. En otras palabras, el mismo dinero permite comprar más del doble de superficie sin alejarse excesivamente de la ciudad.

La diferencia adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta la distancia. Según los cálculos de Google Maps, el tiempo de desplazamiento de Lalín a Santiago es de entre 36 y 38 minutos por la Autoestrada Central y la AP-53. Silleda se encuentra a unos 28 minutos, mientras que A Estrada está a unos 30 minutos, siguiendo la PO-841 y posteriormente la AG-59 desde Teo.

La ventaja competitiva de este último concello promete verse incrementada en el futuro próximo. La Xunta prevé finalizar en 2028 la prolongación de la AG-59 hasta O Rollo, una infraestructura que, según las estimaciones del Gobierno gallego, permitirá reducir el tiempo de viaje entre Santiago y A Estrada hasta apenas diez minutos. De cumplirse esos plazos, el municipio estradense reforzaría todavía más su posición como alternativa residencial para quienes desean trabajar en la capital sin renunciar a una vivienda más amplia o incluso a una casa con terreno.

Los tres municipios comparten otra característica: continúan siendo mercados accesibles pese a la subida de precios registrada durante el último año. Silleda es el que más se ha encarecido, con un incremento interanual del 21,1 %, mientras que A Estrada registra un aumento del 13,7 %. Lalín también ha experimentado una evolución positiva, aunque Idealista no publica datos de junio y los últimos corresponden a mayo.

Aun así, las cifras siguen situando a estas localidades muy lejos de los mercados más tensionados de Galicia. La diferencia con Santiago no se mide solo en euros por metro cuadrado, sino también en el tipo de vivienda al que puede aspirar un comprador. Mientras que en la capital la oferta se concentra fundamentalmente en pisos, en A Estrada, Silleda y Lalín abundan las casas unifamiliares, chalés y viviendas con parcela.

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En un contexto en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los jóvenes y de las familias que buscan ganar espacio, los municipios del interior se consolidan como una alternativa cada vez más factible. La diferencia de precio respecto a Santiago permite acceder a inmuebles de mucha mayor superficie sin realizar un desplazamiento excesivo y, en el caso de A Estrada, esa ventaja podría aumentar todavía más con la llegada de la AG-59.