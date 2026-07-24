La playa fluvial de Liñares recupera socorrista tras dos días sin cobertura

Usuarios de la playa fluvial de Liñares se quejaban estos días de la falta de socorrista en el recinto, ahora que las compuertas del río han sido instaladas y el nivel de agua volvió a subir. A esto el Concello responde que la ausencia del vigilante en estas dos últimas jornadas responde a una emergencia. Según explican, uno de los empleados de la empresa concesionaria que lleva el socorrismo en las piscinas municipales y esta área recreativa tuvo que ausentarse por motivos de salud, lo que supuso un reajuste de plantilla de última hora.

«Uno de los socorristas de las piscinas tuvo que abandonar el puesto por salud y el de la playa fue reubicado para poder mantenerlas abiertas», comparten desde la administración municipal.

Mientras que el servicio de socorrismo es obligatorio para poder mantener abiertas las piscinas municipales, este mismo no es requerido a nivel legal para el funcionamiento de áreas recreativas como la playa fluvial de Liñares. Si bien el Concello ha optado por ofrecerlo en ambos, ante una situación como la ocurrida estos días la prioridad sigue siendo el complejo de las piscinas públicas. Por ello, la empresa tuvo que reubicar al vigilante de Liñares mientras no encontraba un repuesto para mantener al completo la plantilla de nuevo.

«Desde la entidad concesionaria nos trasladan que ya tienen un sustituto y que el servicio de socorrismo volverá a estar cubierto en la playa fluvial este viernes», aseguran desde el departamento de Deportes de A Estrada.

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El Concello ofrece vigilancia en ambas zonas de baño durante el horario de tarde, de 15.30 a 20.30 horas, durante todos los días que estas están abiertas al público. En el caso de las piscinas municipales, es de martes a domingo, cerrando el lunes por mantenimiento, mientras que la playa dispone de este servicio toda la semana.