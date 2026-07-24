Medio Ambiente aborda proyectos para mejorar el saneamiento de Lalín

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo este jueves en San Caetano un encuentro con el alcalde de Lalín, José Crespo, para abordar distintos proyectos municipales encaminados a mejorar el servicio de saneamiento de la cabecera comarcal dezana. Durante esa reunión, tanto la conselleira como el regidor lalinense coincidieron en la necesidad de seguir avanzando en la materialización de iniciativas que permitan ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los vecinos.

Las actuaciones a acometer en los próximos años serán estudiadas tanto por personal municipal como por los técnicos de Augas de Galicia, y completarían las mejoras que se consiguieron con la construcción del tanque de tormentas en el paseo del Pontiñas y los colectores interceptores, que suponen un aumento de la capacidad de almacenamiento en la red de saneamiento ante episodios de lluvia y un incremento de la capacidad de depuración de la EDAR.

En esta línea, la conselleira quiso remarcar que el gobierno autonómico al que pertenece tiene el firme compromiso de apoyar tanto técnica como económicamente a los municipios, para que puedan ejercer sus competencias en materia tanto de abastecimiento como de saneamiento de una forma más eficiente.

Depuradora mancomunada

Lalín, durante 2025, dio a conocer proyectos para mejorar la red de recogida de aguas residuales en una veintena de aldeas. Sí es preciso, sin embargo, actuar en la depuradora que este municipio comparte con Vila de Cruces y que está construida en San Pedro de Losón. La dotación comenzó a funcionar a mediados de 2008, hace casi 20 años, con la meta de dar servicio a 90 viviendas repartidas entre los dos ayuntamientos. Pero sus fallos a la hora de tratar las aguas residuales motiva que en la práctica esté inoperativa y que desde la mancomunidade Terras de Deza apenas se dediquen fondos a su mejora. De hecho, en el último pleno, celebrado el pasado mes de junio, los presupuestos del presente año contemplar solo 1.000 euros, pagados a partes iguales entre los dos municipios, para costear los gastos de electricidad.