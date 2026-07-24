Lalín gradúa a los futuros ganaderos

La séptima edición de la Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros se clausuró este viernes en la Finca Mouriscade con un acto oficial y la entrega de premios y diplomas. El programa formativo, clave para el relevo generacional en el sector lácteo gallego, reunió a 22 participantes de entre 9 y 19 años. Aunque el proyecto busca introducir a los jóvenes en la actividad, la gran mayoría ya convive a diario con el manejo y cuidado de explotaciones vacunas al pertenecer a familias vinculadas estrechamente al ámbito agrogandero de la comunidad autónoma.

La iniciativa estuvo impulsada de forma conjunta por la Deputación de Pontevedra, la Federación Frisoa Galega (Fefriga), el Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia y la Cooperativa Rural Galega. El curso intensivo comenzó el pasado lunes y se desarrolló durante cinco jornadas completas. La sesión de clausura celebrada este viernes contó con la presencia del diputado provincial Jorge Cubela y de Avelino Souto, miembro de la directiva del Club de Xóvenes Gandeiros, que destacaron el talento de la cantera.

Sesión de pelado de animales en la escuela de formación lalinense. / Bernabé / Amanda Castro

Durante esta última jornada de viernes, las instalaciones de Mouriscade albergaron diversos concursos prácticos divididos por categorías de edad, centrados en destrezas esenciales como el pelado de los animales y el manejo en pista. El equipo identificado con el número uno se alzó con el galardón al mejor grupo de la edición, demostrando una excelente compenetración. El evento finalizó con la entrega de diplomas a todos los alumnos que completaron con éxito los talleres formativos semanales.

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Jóvenes manejando en la jornada de clausura de la escuela. / Bernabé / Amanda Castro

Souto destacó el enorme compromiso de los jóvenes, que combinan su pasión heredada con el aprendizaje de nuevas técnicas de gestión ganadera moderna y bienestar animal. El programa consolida a Mouriscade como un centro de referencia para la capacitación agraria, garantizando que las nuevas generaciones adquieran habilidades avanzadas, fortalezcan los lazos asociativos dentro de la comunidad rural de Galicia y aseguren el futuro de las granjas tradicionales frente a los desafíos del mercado lácteo.