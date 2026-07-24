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Símbolo

Lalín coloca unha bandeira de Galicia na fachada do Concello

A capital dezá celebra o Día de Galicia cun pavillón monumental de 7,5x5 metros

A bandeira galega xigante colgada na fachada do Concello de Lalín. | BERNABÉ

A bandeira galega xigante colgada na fachada do Concello de Lalín. | BERNABÉ

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Ángel Graña

Lalín

O Concello de Lalín súmase á conmemoración do 25 de xullo, Día de Galicia, cunha iniciativa de gran carga simbólica. A fachada principal da casa consistorial da capital dezá loce desde este xoves unha bandeira galega xigante, unha acción que busca potenciar a identidade e visibilizar os símbolos propios da terra no espazo público. Cunhas dimensións espectaculares de 7,5 por 5 metros, esta insignia convértese nunha das máis grandes instaladas nun edificio municipal en toda a comunidade. O alcalde de Lalín, José Crespo, que estivo acompañado de representantes de toda a corporación destacou o fondo significado desta proposta como mostra de orgullo e pertenza nunha data tan sinalada para todos os galegos. Segundo explicou o rexedor lalinense, a colocación da gran bandeira non é un feito illado, senón un reflexo do firme compromiso institucional do goberno local coa cultura, a lingua e a historia do país. Deste xeito, o concello convértese nun punto de referencia visual durante as celebracións do Día Nacional de Galicia, promovendo a unidade e o respecto polas raíces compartidas. A monumental presenza da bandeira na casa de todos os lalinenses convida á veciñanza a celebrar con orgullo a súa identidade histórica.

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