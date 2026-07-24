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Campamentos de verano

Enrédate descubre los emblemas de A Coruña

Participantes de los campamentos Enrédate de Lalín en su visita a A Coruña.

Participantes de los campamentos Enrédate de Lalín en su visita a A Coruña. / Cedida

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Redacción

Lalín

La recta final de las actividades del mes de julio en los campamentos Enrédate llega cargada de momentos inolvidables. En su más reciente excursión, los jóvenes participantes disfrutaron de una jornada cultural en la ciudad de A Coruña.

Durante la visita, el grupo tuvo la oportunidad de recorrer emblemáticos puntos de interés como la Torre de Hércules y el castillo de Santa Cruz.

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Sin apenas descanso, la programación continúa este viernes con una de las citas más esperadas del verano: la XV Festa da Bici en Vilatuxe. Con este evento deportivo, los campamentos encaran la fase final de su calendario de julio, combinando dinamismo, convivencia y naturaleza para los jóvenes asistentes.

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