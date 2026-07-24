La empresa Taboada y Ramos acometerá las mejoras de los caminos de Sar por 115.400 euros

El Concello de Silleda adjudica a la empresa Construcciones y Obras Taboada y Ramos SLU las obras de mejora de los caminos municipales de Sar, en la parroquia de Escuadro, por 115.360 euros. La firma fue la única que presentó oferta a la licitación, que cuenta con una ayuda de la Consellería do Medio Rural para la mejora de caminos rurales para el período 2026-2027.

La actuación que en su momento redactó el ingeniero Román Gómez Fraiz contempla la renovación de dos viarios, que son los principales accesos a la aldea, para mejorar la seguridad viaria, la accesibilidad y las condiciones de circulación. El contrato incorpora además una serie de mejoras técnicas que ofertó la empresa adjudicataria, valoradas en 8.565 euros pero no suponen un incremento de costes para el Concello. Estas actuaciones a mayores contemplan la regularización del firme en un tramo para mejorar la uniformidad de la calzada, así como la limpieza de un paso de drenaje que se encuentra obstruido. Por último, se colocará dos elementos de sujeción para contenedores, con el correspondiente entubado salvacunetas y solera de hormigón armado para que los contenedores no se desplacen durante los temporales de viento.

Cabe recordar que antes de que comenzase la tramitación de estos trabajos, el gobierno municipal mantuvo un encuentro con los vecinos y vecinas de Sar, el pasado mes de abril, para presentarles el proyecto y darles a conocer todos los detalles de la intervención. Con la adjudicación de la obra, el Concello «continúa avanzando no seu plan de mellora da rede viaria municipal, reforzando as comunicacións co rural e mellorando as infraestruturas básicas das parroquias», indican desde el ejecutivo socialista.