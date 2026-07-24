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Dozón programa una nueva recogida de plásticos agrícolas

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Redacción

Dozón

El Concello de Dozón continúa el próximo jueves 30 y viernes 31 con las recogidas programadas de plásticos agrícolas en las explotaciones. Se debe indicar el nombre, apellidos, teléfono de contacto y dirección y avisar previamente, antes del martes 28 al ayuntamiento. 

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