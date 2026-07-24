Dozón acoge el «Verán Aventura» el 7 de agosto

El campamento juvenil de verano «Verán Aventura Enrédate» se llevará a cabo durante los días 7, 8 y 9 de agosto en el entorno de la playa fluvial de Sanguiñedo, en Dozón. La hora para la entrada de los participantes es a las 20.30 del día 7, mientras que la recogida final se realizará a las 12.00 horas del día 9. Entre las actividades destacan un rocódromo, tirolina, batalla naval y múltiples sorpresas diseñadas para fomentar valores como la aventura, la amistad, la naturaleza y la diversión entre los asistentes. El Concello de Agolada subvenciona a los residentes inscritos en su municipio. Las plazas son limitadas y el plazo para realizar la inscripción finaliza el 4 de agosto. Para obtener más información se debe llamar al 986 788062 (María).