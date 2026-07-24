Doce jóvenes de Deza y Tabeirós van a A Lanzada

La sexta tanda de los campamentos de A Lanzada, organizados por la Deputación de Pontevedra, arranca este domingo con un total de 140 niños procedentes de 37 municipios, incluyendo a Dozón (2), A Estrada (3), Lalín (1) y Silleda (6). Hasta el 1 de agosto, los menores disfrutarán de seis días de ocio educativo, cultural, artístico y deportivo en el municipio de O Grove. En total, más de 1.500 jóvenes participarán este verano en las once tandas disponibles hasta el 5 de septiembre. El Centro de Vacaciones de San Vicente do Mar ofrece un programa con tiro con arco, orientación, bodyboard, snorkel, teatro, juegos en inglés y excursiones a la isla de Ons. El objetivo es ofrecer un aprendizaje formativo y lúdico para la juventud de toda la provincia.