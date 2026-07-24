Tiempo libre
Doce jóvenes de Deza y Tabeirós van a A Lanzada
redacción
La sexta tanda de los campamentos de A Lanzada, organizados por la Deputación de Pontevedra, arranca este domingo con un total de 140 niños procedentes de 37 municipios, incluyendo a Dozón (2), A Estrada (3), Lalín (1) y Silleda (6). Hasta el 1 de agosto, los menores disfrutarán de seis días de ocio educativo, cultural, artístico y deportivo en el municipio de O Grove. En total, más de 1.500 jóvenes participarán este verano en las once tandas disponibles hasta el 5 de septiembre. El Centro de Vacaciones de San Vicente do Mar ofrece un programa con tiro con arco, orientación, bodyboard, snorkel, teatro, juegos en inglés y excursiones a la isla de Ons. El objetivo es ofrecer un aprendizaje formativo y lúdico para la juventud de toda la provincia.
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
- La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
- ¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente
- Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
- Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
- Sin deudas y con casa: la sentencia que libera a un matrimonio del área de Vigo de 1,6 millones
- Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»