Cerdedo ejecuta la limpieza de tres fincas de propietarios no localizables

Cerdedo Cotobade aprobaba esta semana su nueva Ordenanza Reguladora de la Gestión de la Limpieza y Protección del Medio Ambiente que ctualiza las obligaciones de los propietarios en materia de mantenimiento de parcelas, entre otras cosas. El nuevo documento también consolida una herramienta que el Concello ya ha comenzado a aplicar: la ejecución subsidiaria de los trabajos cuando los titulares incumplen sus obligaciones.

La norma faculta a la Administración local para realizar por sí misma las labores de limpieza o retirada de especies cuando, tras los requerimientos oportunos, los propietarios no actúen. Posteriormente, el Concello podrá repercutirles el coste de los trabajos e imponer multas coercitivas en caso de persistir el incumplimiento.

Precisamente esta misma semana, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó un expediente de ejecución subsidiaria que afecta a tres referencias catastrales situadas en Limeres, en la parroquia de Cerdedo. La resolución explica que los titulares habían recibido en mayo de 2024 una orden para gestionar la biomasa y retirar especies arbóreas prohibidas, disponiendo de un plazo de 15 días para cumplirla voluntariamente. Tras diversas notificaciones y una inspección municipal realizada el pasado día 1 de este mes, el Concello constató que las obligaciones seguían sin atenderse.

Ante esta situación, la administración municipal acordó ejecutar de forma subsidiaria los trabajos. En dos de las parcelas será el propio Concello el que inicie las labores este mismo viernes, 24 de julio, mientras que la actuación correspondiente a la superficie incluida en la franja de protección será asumida por Seaga en virtud del convenio suscrito con la Xunta para la gestión pública de biomasa.

La resolución también aprueba una liquidación provisional de los costes que deberán asumir los propietarios. En una de las parcelas asciende a 212,37 euros, mientras que en la otra alcanza los 972,87 euros, resultado de sumar 356,12 euros por la superficie situada en núcleo rural y 616,75 euros por la franja de protección. Una vez ejecutados los trabajos se realizará la liquidación definitiva y, en caso de impago, el cobro se tramitará por la vía ejecutiva.

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Asimismo, entre las novedades que incorpora la nueva ordenanza figura también la creación de una franja libre de especies pirófitas junto a las vías municipales pavimentadas. La norma obliga a mantener una distancia mínima de seis metros en las carreteras de seis o más metros de ancho y de siete metros en las de menor anchura.