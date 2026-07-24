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Del Centro Lalín de Buenos Aires al suelo del mercadillo

Fotografía de la placa aparecida en un mercadillo. |

Fotografía de la placa aparecida en un mercadillo. |

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redacción

Lalín

Hay objetos destinados a la posteridad que prefieren la discreta elegancia del anonimato. El Centro Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires tuvo a bien homenajear al vicepresidente de la Diputación de Pontevedra con una placa fechada en noviembre de 2025. Tras cruzar el Atlántico, este testimonio de eterna gratitud ha hallado su destino más noble y pragmático en el suelo de un mercadillo, donde hoy ejerce como distinguido pedestal para un marco de fotos gastado, según una fotografía aparecida en redes sociales. El verdadero valor del protocolo reside en saber ser útil, incluso cuando se apagan los ecos de los discursos oficiales.

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