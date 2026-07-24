Salud
Agolada prohíbe el baño en el pantano de Portodemouros por cianobacterias
La falta de precipitaciones provoca su proliferación en el agua
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Redacción
Agolada
Desde este viernes queda prohibido el baño en el área recreativa de Brocos, al pie del pantano de Portodemouros. Los controles de la calidad de aguas que realiza de forma periódica la Consellería de Sanidade desaconsejan el baño al declararse la alerta roja por la presencia de cianobacterias.
La falta de precipitaciones que muevan el agua de la presa han provocado episodios similares en anteriores ocasiones. Las cianobacterias tiñen el agua de verde y su contacto con el cuerpo humano puede causar irritaciones de la piel así como problemas gastrointestinales. Agolada solicita la colaboración ciudadana y el respeto por esta prohibición, para garantizar la seguridad de todos.
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