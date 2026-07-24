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Abierto el plazo para cubrir una plaza de trabajador social en Lalín

El edificio del Concello de Lalín.

El edificio del Concello de Lalín. / BERNABE/JAVIER LALIN

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Redacción

Lalín

El concello de Lalín aprobó las bases reguladoras del proceso de selección para el nombramiento, mediante oposición libre de una plaza de trabajados social. El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOE. Las bases se pueden consultar en la sede electrónica del Concello de Lalín, en el tablero de anuncios y en la web municipal.

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