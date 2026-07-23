Silleda licita mejoras en los centros sociales de Cervaña, Ponte y Fiestras por casi 111.300 euros

El Concello de Silleda inicia la licitación de las obras de mejora de los centros sociales municipales de Cervaña, Ponte y Fiestras, que cuentan con un presupuesto base de 111.284,10 euros (IVA incluido). La cuantía dispone de una ayuda de 100.000 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), en el marco de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de los servicios básicos en las zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. El Concello asumirá con fondos propios los 11.281,10 euros restantes.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que es una intervención «que permitirá modernizar tres espazos fundamentais para a vida social das parroquias e, ao mesmo tempo, incorporar novos servizos e actividades que contribúan a dinamizar o rural». Por eso, no solo se van a reparar estos tres inmuebles, sino que las obras los convertirán en más accesibles, cómodos y funcionales, explica la regidora.

En Ponte está previsto habilitar un obradoiro comunitario de uso compartido, vinculado al programa municipal Silleda Co-labora. Este nuevo espacio estará destinado a la elaboración, transformación y valorización de productos agroalimentarios locales, por lo que será equipado con las instalaciones necesarias para su funcionamiento. En este local social además está prevista la reparación de la cubierta, de canalones y de bajantes, así como la impermeabilización de la terraza, amén de las adaptaciones de las redes de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación y evacuación de humos. Contará, por último, con un compostero comunitario.

En Fiestras, también hay que revisar la cubierta, pero de forma parcial, para levantar y recolocar las tejas necesiarias, y se instalará una pequeña marquesina en el acceso principal, para que los usuarios puedan protegerse de la lluvia. El proyecto contempla una nueva pavimentación de hormigón en el exterior, el cambio de las barandillas y otras reparaciones , además del pintado del interior y la dotación de elementos vinculados a la isla de reciclaje y a la identificación de la parroquia.

Por último, en el centro social de Cervaña la renovación será tanto interior como exterior, con la limpieza de la cubierta y las fachadas, el pintado de los paramentos exteriores y la reparación tanto de la parrilla como de otros elementos deteriorados. Además, está previsto cambiar el falso techo de madera y colocar ventanas dobles, así como el tratamiento de una de las vigas interiores afectada por xilófagos.

Programas municipales

Estas tres intervenciones se enmarcan en el citado programa municipal Silleda Co-Labora así como en otra iniciativa local, Silleda Dinamiza, con las que el gobierno local busca ampliar los servicios de proximidad, promover el envejecimiento activo, apoyar la actividad económica local y reforzar la vida comunitaria de sus 33 parroquias.

Además, estas tresactuaciones se integran en un plan más amplio de renovación y modernización de los equipamientos sociales municipales que el Concello de Silleda ya puso en marcha varios meses atrás en distintas feligresías. Por eso, ya están en marcha intervenciones en otros equipamientos sociales como los de Saídres, Lamela, Moalde, Piñeiro, O Curro (en Cira) y Cortegada, con la meta de mekjorar sus instalaciones, incrementar su funcionalidad y, también, garantizar a las personas usuarias el uso de espacios más confortables, accesibles y adaptados a sus necesidades tanto de ocio como de actividad eeconómica