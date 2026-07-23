Santiago peregrina de fiesta en fiesta por Deza

El calendario festivo de julio mira hacia Santiago Apóstol. Su día grande, el 25 de julio, activa este fin de semana una amplia red de celebraciones en las comarcas, mucho más en Deza, donde 16 parroquias lo tienen como patrono, que en Tabeirós-Terra de Montes, con solo dos. En algunos casos no hay actos programados, pero en otros la festividad se despliega en varios días, combinando misa solemne, procesión, sesión vermú, comida popular, tardeo y verbenas.

En Lalín, Santiago es patrono de siete iglesias, con celebraciones en Catasós, Cercio, Gresande y Sello, mientras que en Anseán, Lebozán y Méixome no constan actos programados. Se suman Breixa y Taboada (Silleda), Fontao y Gres (Vila de Cruces), Arnego y Fafián (Rodeiro), Eidián y O Sexo (Agolada), Saa (Dozón), Tabeirós (A Estrada) y Pardesoa (Forcarei), aunque algunas sin celebraciones.

Procesión en Catasós en 2016. / Bernabé / Javier Lalín

Una de las programaciones más amplias será la de Gresande, donde los actos comienzan el viernes 24 con verbena a cargo del trío Manhattan y el dúo Punto Zero. El sábado 25 se celebrará a las 12:00 horas la misa solemne cantada por el Coro de Mulleres de Gresande-Barcia-Soutullo; el pasacalles y la sesión vermú correrán a cargo de la Banda de Música de Vilatuxe. Por la noche, la verbena comenzará a las 23:00 horas con el grupo D-13 y DJ Smile, con pulpero en el campo. El domingo 26 arrancará con pasacalles del Grupo de Gaitas Repenicando, que también animará la sesón vermú tras la misa del mediodía.

En Catasós son dos días de festejos. El sábado hay eucaristía del Apóstol a las 13:00 horas, seguida de pasacalles y sesión vermú con Os Trasnos de Doade; la verbena, desde las 23:30, correrá a cargo del dúo Son II y DJ Efrén. El domingo será el turno de Santa Ana, con misa solemne a las 13:00 y sesiones vermú y de tarde con las charangas Brass-Ass y BB+, que animarán una comida campestre a base de empanada de zamburiñas, langostinos, jarrete con patatas, pimientos de Padrón, postre, café, bebida y chupitos, al precio de 28 euros, con gratuidad para niños de hasta 10 años, que dispondrán de entretenimiento.

La cita en Sello será también doble: El 25, día de Santiago, hay liturgia a las 12:00, sesión vermú con la charanga Chámalle X, que repetirá por la noche con BB+ y Sorcha. El domingo 26, día de Santa Ana, la misa será a las 12:30 y en la sesión vermú actuará el dúo Nueva Era, que animará la verbena con la charanga Louband.

Cercio festejará el sábado 25 en el local social. Tras la misa (13:15 horas) y la sesión vermú, se celebrará un xantar popular, abierta a todo el público, al precio de 20 euros; el menú estará compuesto por empanada, entremeses variados, carne asada, postre, bebida, café y refrescos, complementado con servicio de bar durante toda la tarde. Durante la comida habrá sorteos. Y la música correrá a cargo de la charanga Leña Verde.

Ya en Silleda, Breixa honrará al patrón de Galicia el sábado 25, con misa solemne a las 13:15 (también el domingo), procesión y sesión vermú amenizada por Sin Son Ghaiteiros. Por la noche, la verbena correrá a cargo del dúo Aires de Broña. En Taboada se celebrarán eucaristías a la una de la tarde ambos días.

Procesión en Gres en 2024. / Cedida

Margaride mantiene una promesa

Sin salir de tierras silledenses, Margaride celebrará el día 25 la solemnidad del Apóstol Santiago con una misa cantada a las 10:30 horas por el cantor y organista Víctor García. Este evento está promovido por José Manuel Iglesias Rey, vecino del lugar de Costela, desde el año 2016 en cumplimiento de una promesa al santo. Además, en 2017 adquirió una imagen del Apóstol, de 1,1 metros de altura, que donó a la parroquia. Tras la misa habrá un comida vecinal, también por cortesía de Iglesias.

Gres vivirá una jornada intensa el viernes 25 en As Ínsuas, con xantar popular y programación desde la mañana. A las 11:30 horas tendrá lugar el festival de fin de campamento de la Unión Musical Ponte Ledesma. A las 12:45 horas saldrá la procesión desde la iglesia parroquial hasta As Ínsuas, acompañada por la citada banda -también actuará después-, y a las 13:00 se oficiará misa campestre en honor de Santiago Apóstol y de la Virgen del Carmen. A las 14.30 horas será la comida de campo, con empanada, pulpo con cachelos, vino, refrescos, agua, postre y café; el precio es de 35 euros para adultos y 15 para niños de 6 a 12 años. Por la tarde actuará Furruxa Gaiteiros, desde las 17:30 horas, y a continuación habrá verbena con Paradaisse, Music-Lar y DJ Calwin.

En Fontao, las fiestas de Santiago Apóstol comenzarán el viernes 24 con misa solemne a las 13:00, sesión vermú y verbena a cargo del trío Rosel y Disco Móvil Chocolate. Por la noche habrá pulpo a cargo de Julio de Anzo. El sábado 25, la misa solemne será a las 12:30 y la sesión vermú correrá a cargo del quinteto Mistura.

Rodeiro contará con dos celebraciones. En Fafián, la programación se abrirá el viernes 24 con verbena a las 23:45 horas a cargo del grupo Rubí y DJ Marcos Martínez. El sábado 25, en honor de Santiago, habrá liturgia solemne a las 13:45 horas amenizada por las hermanas Merche y Silvia, sesión vermú con el dúo Os Ánxeles, que repetirá en la verbena junto a DJ Marcos Fernández. El domingo 26, ya en honor de Santa Ana, habrá misa a la misma hora, y sesión vermú y verbena con Pachi Show.

En Arnego, los actos comenzarán el viernes 24 con verbena de Marcos Kintana. Sábado y domingo habrá misa solemne con procesión a las 13:00 horas, el primer día con la charanga Kokakolas en la sesión vermú y Macro CDC y dúo Énfasis en la verbena. Dúo Arco iris animará la sesión vermú dominical.

Eidián celebrará el viernes una torresmada popular en el campo de la fiesta a partir de las 21:00 horas, amenizada por DJ Bais7. El sábado, la misa solemne del Apóstol será a las 13:00 horas, seguida de sesión vermú con Pachi Show, que estará en la verbena con el solista Carlos Padrón. El domingo, con eucaristía de Santa Ana a la misma hora, a continuación actuarán el dúo Luis Rey y Natalia González, a quienes se sumará Marcela Canela en la verbena. Anuncian fuegos artificiales y juegos para niños.

En O Sexo también son dos días de fiesta, con eucaristías a las 13:15 horas y sorteos. El sábado La Gozadera animará la sesión vermú, mientras que por la noche estará acompañada por Os Trasnos. El domingo actuará Marcela Canela a mediodía.

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En Saa la fiesta en honor de Santiago Apóstol será el sábado 25. La misa solemne está prevista a las 12:30 horas, con posterior procesión y sesión vermú a cargo de Os Trasnos de Doade.