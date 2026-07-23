Pleno
El PSOE plantea dos mociones para mejorar la planificación municipal en Cerdedo Cotobade
Reclama un plan anual de desbroces y otro para programar las inversiones municipales
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Cerdedo Cotobade
El Grupo Municipal Socialista de Cerdedo Cotobade llevará a pleno dos mociones con la idea de reforzar la planificación y el seguimiento de la acción del gobierno local. La primera reclama los desbroces pendientes y la elaboración de un plan anual para evitar retrasos cada verano. La segunda propone crear un Plan Anual de Inversiones y Actuaciones Municipales que recoja las obras previstas, financiación y calendario de ejecución. Además, el PSOE denuncia que sigue sin recibir la documentación solicitada sobre actuaciones en vías municipales y el Plan VíaDepo.
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