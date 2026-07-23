Medicina forense
El PSOE califica de "pésima noticia" la incorporación de Lalín y A Estrada al Imelga de Pontevedra
Acusa a los dos gobiernos locales del PP de ser cómplices de la decisión de la Xunta
Apunta que este traslado aumentará el tiempo de entrega de los cuerpos tras una defunción por accidente o sospechosa de criminalidad
Los grupos municipales del PSOE de Lalín y A Estrada salen al paso de la reciente aprobación de la Xunta para incorporar los partidos judiciales de Lalín y A Estrada a la subdirección del Instituto de Medicina Legal (Imelga) en Pontevedra, en aras de recortar la carga de trabajo de Santiago, a la que pertenecían hasta ahora.
La portavoz socialista de Lalín, Alba Forno, muestra su preocupación por el enorme «impacto práctico e económico que este traslado organizativo causará na veciñanza das dúas comarcas. Isto implica afastar un servizo público esencial, duplicando o custo e o tempo da viaxe para persoas que moitas veces teñen que acudir en situacións de gran vulnerabilidade». Los médicos y técnicos del Imelga evalúan, por ejemplo, las secuelas físicas y psicológicas de mujeres que sufren violencia de género, o las que padecen personas que han pasado por una negligencia sanitaria o un accidente laboral.
Con esta reubicación se producirán, también, consecuencias directas en aquellos casos de defunción que requieren la intervención del Imelga, como en accidentes de tráfico o laborales, muertes sospechosas de criminalidad o suicidios. La práctica de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte, «ao depender agora da subdirección de Pontevedra, incrementará as dificultades de coordinación, o que pode atrasar a entrega dos corpos ás familias e demorar tanto os velatorios como os enterros», añaden los socialistas.
Sin gestiones desde los concellos
Para el portavoz del PSOE de A Estrada, Luis López, la resolución de la Xunta «é unha pésima noticia, e mesmo o PP da Estrada e o de Lalín son conscientes disto, pero non queren poñerse en contra» del gobierno autonómico. López hace hincapié en la incoherencia y pasividad de los alcaldes de Lalín y A Estrada, José Crespo y Gonzalo Louzao, respectivamente, en las últimas semanas. Sus gobiernos apoyaron el pasado mes de noviembre una moción socialista para evitar ese traslado a Pontevedra, pero «non fixeron unha soa xestión para evitarlles este perxuízo sos veciñas e veciñas. Xa se ve que na Xunta pesan cero», lamenta.
Tanto Luis López como Alba Forno coinciden en que el gobierno autonómico que preside Alfonso Rueda «volve tratar ás comarcas do interior como cidadáns de segunda», y acusan de nuevo a los dos regidores de Lalín y de A Estrada «de gardar silencio e renunciar a defender con firmeza os intereses dos seus municipios fronte ás decisións da Xunta».
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