Promueven un camping en Cercio con capacidad para 152 personas

Lalín incrementa, poco a poco, sus plazas para pernoctar en la naturaleza sin tener que recurrir a casas de turismo rural. A la reciente apertura en Prado del camping Huttopia Caminos de Galicia se suma ahora la tramitación de un campamento de turismo en una parcela de más de 46.400 metros cuadrados en la parroquia de Cercio. Desde este martes, la Consellería de Medio Ambiente somete a exposición pública la evaluación de impacto ambiental de un camping que promueve José Vilariño Penas y cuyo proyecto fue redactado por la firma compostelana Ela ingeniería y medio ambiente.

La parcela conserva árboles autóctonos en la zona norte. / Cedida

La finca estuvo en desuso durante varios años y en los últimos tiempos sirve de zona de pastoreo de caballos. La intención es construir un camping rural con capacidad para 152 personas en la zona sur de la finca para no tener que talar ni podar árboles autóctonos y porque queda más cerca de enganche a la red de saneamiento municipal y a la conexión eléctrica. El complejo, como indica el proyecto, se estructura en tres zonas diferenciadas. En la primera se ubicarán 4 cabañas de madera, con una superficie de 35,10 metros cuadrados cada una. En cada cabaña pueden alojarse 2 personas (8, en total, entre las cuatro cabañas) y habrá una terraza exterior. En la zona anexa habrá un área de acampada tradicional, con 36 parcelas que dispondrán, cada una, de 50 metros cuadrados y que además tendrán cerca un punto de aparcamiento. En cada una de esas parcelas podrán alojarse en cada tienda de campaña un tope de 4 personas, de modo que su aforo será de 144 clientes.

Por último, el edificio de servicios centrales servirá de punto de encuentro para todos los clientes y podrá acoger diversas actividades, dado que su sala de usos múltiples podrá emplearse tanto como comedor y escenario como una sala de baile o un espacio para impartir conferencias. Este edificio central estará equipado además con aseos y vestuarios divididos por géneros, un ropero, un bar-cafetería y un espacio para cambiador de bebés y lactancia. Este edificio no causará impacto visual en el entorno, puesto que su aspecto será similar al de una granja tradicional y su altura al alero (es la cota a la que desaguan las vertientes, donde la cubierta del tejado se une con la fachada exterior) no supera los 4 metros.

160 días de obras

El proyecto menciona el mínimo impacto visual del complejo sobre el paisaje y evalúa una serie de medidas para corregir el impacto acústico o los efectos de las mismas sobre la calidad del aire. A la hora de evaluar el patrimonio natural de Cercio y de su entorno, la empresa redactora indica que en la parcela no se detectaron especies de flora vulnerables, y que en un radio de 2 kilómetros en torno a la finca están localizadas cuatro teselas con brezales y bosques aluviales. El río Arnego discurre a 1,5 kilómetros del ámbito de actuación, y uno de sus afluentes, el Rego de Teixugueiras, a 250 metros. Los Sobreirais do Arnego, considerados Zona de Especial Conservación (ZEC) están a casi 600 metros de distancia.

En cuanto al patrimonio arquitectónico, tampoco se verá afectado por las obras pero, al igual que los Sobreirais do Arnego y las numerosas carballeiras del entorno, podrá recibir la visita de los turistas que pernocten en este complejo. También en un radio de 2 kilómetros se ubican hasta 18 elementos catalogados por Patrimonio (ninguno de ellos declarado Bien de Interese Cultural), entre los que figuran el Castro de Galegos y las iglesias de Cercio, O Cello, Cangas y Rodís, así como la Casa dos Fidalgos de Paio, la Casa de Cello, la Casa de Galegos y el Pazo de Val.

Un estanque en el centro de la finca. / Cedida

La previsión del promotor es que, una vez pasados todos los trámites burocráticos, el complejo turístico quede rematado en 160 días, mediante una inversión de 287.980 euros. La decisión de poner en marcha este alojamiento obedece, como indica el proyecto, al tirón que tiene la Feira do Cocido y sus celebraciones para atraer turismo a la capital dezana, así como a mejoras en el sector como la señalización de rutas de senderismo, la promoción de la ruta jacobea de la Vía de la Plata y la puesta en valor de recursos naturales. El promotor deja claro que esta iniciativa "amplía la oferta, no compite" ni con Huttopia (que está a 10 kilómetros), ni con otro tipo de alojamientos turísticos como hoteles y casas de turismo rural, a una distancia también de una decena de kilómetros.