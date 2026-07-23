El PP de Lalín lleva al pleno una moción para reclamar elecciones generales

El grupo municipal del PP de Lalín llevará al próximo pleno una moción para instar al Gobierno central a asumir responsabilidades políticas por los «múltiples casos de presunta corrupción» y a convocar elecciones generales. El texto, firmado por el alcalde, José Crespo, censura que en la actual legislatura no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado ni se haya celebrado el Debate sobre el Estado de la Nación, y sostiene que existe una situación de bloqueo político e institucional.

La propuesta vincula ese escenario con efectos concretos en Lalín, citando deficiencias en la atención del INSS y el SEPE, la supresión de la colaboración municipal en las reservas del Imserso o la ausencia de una oficina propia de la Agencia Tributaria y de un centro de exámenes de conducir. También alude a actuaciones pendientes como la variante de Cadrón, mejoras integrales en la N-525 y la N-640 o la conexión Pontevedra-Lalín-Lugo. La moción plantea que la Corporación constate el bloqueo, reclame responsabilidades y urja al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y convocar comicios.