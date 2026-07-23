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El Obradoiro Emprega Foresta inicia las primeras prácticas en A Estrada

Los alumnos estrenan uniforme tras completar la formación teórica y prevención de riesgos laborales

Los alumnos-trabajadors del Obradoiro de Emprego Dual &quot;A Estrada Emprega Foresta 2026&quot;.

Los alumnos-trabajadors del Obradoiro de Emprego Dual "A Estrada Emprega Foresta 2026". / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

Los veinte alumnos-trabajadores del Obradoiro de Emprego Dual A Estrada Emprega Foresta comenzaron este miércoles la fase práctica del programa tras completar la formación teórica inicial. Equipados con su uniforme de trabajo, realizaron las primeras actuaciones en el entorno del CEIP de Figueiroa. Los trabajos continuarán hoy y el viernes en la carballeira municipal, dentro de un proyecto que combina formación remunerada y mejora de espacios públicos y zonas verdes del municipio.

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