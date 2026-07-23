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Lalín licita la dirección de la primera fase de nichos de A Romea

Vista aérea de la capilla de Fraga do Alén.

Vista aérea de la capilla de Fraga do Alén. / Iván Casal Nieto

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REDACCIÓN

Lalín

Desde este miércoles, 22 de julio, y hasta el 7 de agosto, Lalín mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de dos obras: en un lote, la primera fase de nichos del camposanto de A Romea. y en otro, la ampliación del auditorio José Fernández O Xastre y la urbanización de su entorno. El presupuesto base de licitación sin impuestos es de 61.000 euros, que con IVA asciende a los 74.536. Esta cuantía se distribuye entre los 26.741 euros para costear esos trabajos en la construcción de nichos de Fraga do Alén, y los 47.795 para la ampliación del auditorio de Vilatuxe.

Para los dos lotes se precisa un director o directora de obra, así como un director/a de ejecución y un coordinador/a de seguridad y salud. El plazo de ejecución máximos es, en un inicio, de 14 meses para el primer lote, el que corresponde al camposanto, mientras que se queda en 12 para el auditorio de la mencionada parroquia. Las empresas que liciten han de demostrar su solvencia y, en caso de que sean adjudicatarias de los dos lotes, deben acreditar una solvencia económica de 43.120 euros.

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