Lalín se abraza con Europa

El alcalde de Lalín, José Crespo, acompañado por los concejales Avelino Souto y Karen Fernández, recibió en el salón de plenos del consistorio a los 50 participantes del intercambio juvenil «Lalín saúda Linden». Este encuentro reúne hasta el 31 de julio, a 36 jóvenes procedentes de comarcas de Alemania, Austria, Bélgica, Francia y Países Bajos, junto a 15 miembros del comité Cirla de la capital dezana. Cabe recordar que el programa nació en 1996 y llevaba ocho años sin celebrarse en Lalín.

Recepción de los participantes en el «Lalín Saúda Linden» en el Concello de Lalín. / Bernabé

Durante la recepción, el regidor les dio la bienvenida y destacó que este intercambio «que xa ten trinta anos de vida é unha oportunidade única para crear amizades, coñecer outras culturas e comprobar que Europa tamén se constrúe desde a convivencia entre as persoas». Animó a los jóvenes a descubrir la gastronomía, el patrimonio y la hospitalidad local. «O máis importante que levaredes non serán as fotografías, senón as experiencias compartidas e as amizades feitas nestes días», indicó.

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En estos diez días, los jóvenes conocerán el patrimonio y la cultura gallegas. Visitarán el Pazo de Liñares, el camping Huttopia, el casco urbano lalinense, fiestas parroquiales, el centro de Carragoso, y recorrerán la Vía de la Plata. Harán juegos tradicionales, deportes, showcookings locales y convivirán con familias de acogida. El itinerario incluye excursiones a Pontevedra, Combarro, Sanxenxo, Santiago de Compostela, Monterrei y la Ribeira Sacra. El proyecto, promovido por Cirla y el Concello, busca reforzar los lazos entre las localidades hermanadas y ofrecer una experiencia de convivencia internacional basada en el respeto.