Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Villa de PitanxoEntrevista a ZapateroPescanova abandona cría pulpoYolanda Díaz OITBebé Mundial VigoSuplemento pareja alquiler VigoSin fumar en Cíes y Ons
instagramlinkedin

Centenarios de Silleda

Josefa Limia sopla las 101 velas con los suyos en Quintela

Trabajó como jornalera y sigue colaborando en el cuidado de la huerta familiar

Josefa Limia, con familiares y miembros del gobierno local.

Josefa Limia, con familiares y miembros del gobierno local. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

Los vecinos de Quintela, en Manduas, estaban este jueves de fiesta. María José Limia García celebró su 101 cumpleaños junto a su familia, sus conocidos y también miembros del gobierno local, que se acercaron a la aldea para felicitarla. Josefa nació en Escuadro pero reside en Quintela desde hace 29 años.

Durante su vida laboral, trabajó como jornalera, y a día de hoy sigue manteniendo un estrecho vínculo con el campo, pues ayuda a cuidar la huerta. Y, también, echa una mano en las tareas diarias de la casa familiar. En conversaciones con la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y con la edil de Benestar Social, Ángela Troitiño, confiesa que no toma medicamentos y ante cualquier achaque acude siempre a hierbas tradicionales. Asegura, emocionada, que «pasei unha vida de moito traballo e miseria, pero son moi feliz agora ao lado da miña familia, que me coida moito». Y de cuidados también sabe en esta larga vida, pues se encargó de atender a su hermana más joven, ya fallecida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents