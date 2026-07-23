Centenarios de Silleda
Josefa Limia sopla las 101 velas con los suyos en Quintela
Trabajó como jornalera y sigue colaborando en el cuidado de la huerta familiar
Los vecinos de Quintela, en Manduas, estaban este jueves de fiesta. María José Limia García celebró su 101 cumpleaños junto a su familia, sus conocidos y también miembros del gobierno local, que se acercaron a la aldea para felicitarla. Josefa nació en Escuadro pero reside en Quintela desde hace 29 años.
Durante su vida laboral, trabajó como jornalera, y a día de hoy sigue manteniendo un estrecho vínculo con el campo, pues ayuda a cuidar la huerta. Y, también, echa una mano en las tareas diarias de la casa familiar. En conversaciones con la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y con la edil de Benestar Social, Ángela Troitiño, confiesa que no toma medicamentos y ante cualquier achaque acude siempre a hierbas tradicionales. Asegura, emocionada, que «pasei unha vida de moito traballo e miseria, pero son moi feliz agora ao lado da miña familia, que me coida moito». Y de cuidados también sabe en esta larga vida, pues se encargó de atender a su hermana más joven, ya fallecida.
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