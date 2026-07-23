Josefa Limia sopla las 101 velas con los suyos en Quintela

Los vecinos de Quintela, en Manduas, estaban este jueves de fiesta. María José Limia García celebró su 101 cumpleaños junto a su familia, sus conocidos y también miembros del gobierno local, que se acercaron a la aldea para felicitarla. Josefa nació en Escuadro pero reside en Quintela desde hace 29 años.

Durante su vida laboral, trabajó como jornalera, y a día de hoy sigue manteniendo un estrecho vínculo con el campo, pues ayuda a cuidar la huerta. Y, también, echa una mano en las tareas diarias de la casa familiar. En conversaciones con la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y con la edil de Benestar Social, Ángela Troitiño, confiesa que no toma medicamentos y ante cualquier achaque acude siempre a hierbas tradicionales. Asegura, emocionada, que «pasei unha vida de moito traballo e miseria, pero son moi feliz agora ao lado da miña familia, que me coida moito». Y de cuidados también sabe en esta larga vida, pues se encargó de atender a su hermana más joven, ya fallecida.