Un incendio en Donramiro quema más de una hectárea.

Un fuego forestal en la parroquia lalinense de Donramiro afectó a poco más de una hectárea, según las primeras estimaciones de la Consellería do Medio Rural. Las llamas comenzaron a las 15.37 horas y para sofocarlas se desplazaron a la zona 3 agentes, 5 brigadas, una motobomba y un helicóptero. El fuego quedó controlado a partir de las 16.50 horas. Hay que recordar que desde el pasado 29 de mayo están prohibidas las quemas de restos de poda en terrenos agrícolas o de influencia forestal, para evitar incendios.