Fuego forestal
Un incendio en Donramiro quema más de una hectárea
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Un fuego forestal en la parroquia lalinense de Donramiro afectó a poco más de una hectárea, según las primeras estimaciones de la Consellería do Medio Rural. Las llamas comenzaron a las 15.37 horas y para sofocarlas se desplazaron a la zona 3 agentes, 5 brigadas, una motobomba y un helicóptero. El fuego quedó controlado a partir de las 16.50 horas. Hay que recordar que desde el pasado 29 de mayo están prohibidas las quemas de restos de poda en terrenos agrícolas o de influencia forestal, para evitar incendios.
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