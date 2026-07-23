Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé Mundial VigoSuplemento pareja alquiler VigoCambios Deslinde en la CostaSin fumar en Cíes y OnsInditex vuelos AlvedroWhisky gallego
instagramlinkedin

Fuego forestal

Un incendio en Donramiro quema más de una hectárea

Un incendio en Donramiro quema más de una hectárea.

Un incendio en Donramiro quema más de una hectárea. / Bernabé

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un fuego forestal en la parroquia lalinense de Donramiro afectó a poco más de una hectárea, según las primeras estimaciones de la Consellería do Medio Rural. Las llamas comenzaron a las 15.37 horas y para sofocarlas se desplazaron a la zona 3 agentes, 5 brigadas, una motobomba y un helicóptero. El fuego quedó controlado a partir de las 16.50 horas. Hay que recordar que desde el pasado 29 de mayo están prohibidas las quemas de restos de poda en terrenos agrícolas o de influencia forestal, para evitar incendios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents