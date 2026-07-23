Filgueira suma a Américo a sus fiestas de la Piedad

Filgueira celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto sus fiestas en honor de la Virgen de la Piedad, una de las citas parroquiales destacadas del verano en Lalín. La comisión organizadora presentó el programa acompañada por el alcalde, José Crespo, también vecino de la parroquia, en una edición que tendrá como principal atractivo musical la actuación del cantante chileno Américo, prevista para la noche del sábado 8.

Las fiestas están organizadas por la asociación Filgueira Fest, integrada por David Rodríguez, Peli, como presidente, Cristian Expósito como vicepresidente, Antía Carral como secretaria y Adrián Losón como tesorero. Rodríguez destaca que son «un grupo de xente nova con moitas ganas de festa» y que llevan ya varios años al frente de la organización, con voluntad de dar continuidad a esta celebración en próximas ediciones.

El programa comenzará el viernes 7 de agosto por la noche con la disco móvil Disketoca y la actuación de la orquesta Charleston Big Band. El sábado 8, la jornada incluirá sesión vermú con el dúo Arcoiris y verbena nocturna, desde las 23.30 horas aproximadamente, con disco móvil Apocalipsis y la actuación de Américo, prevista sobre las 00.30 horas. El domingo 9 habrá nueva sesión vermú con el dúo Pachi Show, que también se encargará de la verbena de la noche, a partir de las 22.00 horas.

La presencia de Américo será el gran reclamo de esta edición. El artista llega desde Chile dentro de su gira internacional y Filgueira será su primera actuación en España. Considerado uno de los grandes nombres de la cumbia, la música tropical y el pop latino, cuenta con temas populares como Te vas, A morir, El embrujo, Traicionera, A llorar a otra parte o Me enamoré de ti y qué.

La comisión mantiene así la apuesta por incorporar al cartel un concierto destacado y gratuito, después del éxito conseguido el año pasado con Ráfaga. Desde la organización invitan a todo el público de Lalín y de la comarca a disfrutar de una actuación que consideran una oportunidad singular dentro de las fiestas de verano.

La programación conservará también su dimensión religiosa. El sábado 8 se celebrará misa solemne en la iglesia a las 12:30 horas, mientras que el domingo 9, como es tradición, la misa será en el campo de la fiesta a partir de las 13:15 horas, seguida de sesión vermú.

Una comisión activa todo el año

La organización subraya que el trabajo para hacer posibles las fiestas se extiende durante todo el año. El petitorio vecinal continúa siendo una de las principales vías de apoyo, complementada con iniciativas como la Gran Churrascada, ya consolidada, campeonatos de tute y bingos abiertos al público. La reinauguración del centro social de Filgueira supuso también una importante cuantía para la recaudación festiva.

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La comisión agradece, asimismo, la colaboración de más de 150 empresas de Lalín y su entorno, con una mención especial a Maxideza, colaboradora principal de la fiesta. Crespo felicita al equipo organizador por su trabajo y destaca que la celebración forma parte de la identidad cultural del municipio, animando a los vecinos a participar en las fiestas en honor de la Virgen de la Piedad.