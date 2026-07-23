Música
EFerro Foliada ofrece tres sesións o 12 de setembro
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redacción
Vila de Cruces
Merza acollerá o 12 de setembro a Eerro Foliada, que organiza a Asociación Cultural Zoqueira de Merza. Na sesión vermú actuarán As Estraloqueiras e Mondra, á tarde será o turno de Títeres Larraitz, Regueifa Lupe e Manolo; Unha señora Orquestra e Unto Vello. No serán actúan Os Melidaos, Baiuca e Feitizo de Pau.
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