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Música

EFerro Foliada ofrece tres sesións o 12 de setembro

Foliada de 2024.

Foliada de 2024. / Aigi Boga

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redacción

Vila de Cruces

Merza acollerá o 12 de setembro a Eerro Foliada, que organiza a Asociación Cultural Zoqueira de Merza. Na sesión vermú actuarán As Estraloqueiras e Mondra, á tarde será o turno de Títeres Larraitz, Regueifa Lupe e Manolo; Unha señora Orquestra e Unto Vello. No serán actúan Os Melidaos, Baiuca e Feitizo de Pau.

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