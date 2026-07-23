La Diputación destina 65.000 euros a acondicionar las calles del núcleo de A Costa

El diputado provincial Javier Tourís visitó este miércoles la aldea de A Costa, en Agolada, para anunciar que la Diputación financiará de forma íntegra el acondicionamiento de este núcleo. La junta de gobierno de la administración provincial aprobará este viernes una aportación de casi 65.000 euros para esta actuación, que está enmarcada en el Plan +Provincia 2026-2027. Este programa destinará a Agolada casi 1,2 millones de euros, sumando las cuatro líneas de este año y la única de 2027, a la que se puede acceder en el presente ejercicio de forma anticipada.

En la actualidad, las calles de A Costa están deterioradas por el paso del tiempo y las cargas de tráfico. Por eso, está previsto mejorar la red viaria mediante la demolición del pavimento actual y la posterior aplicación de uno nuevo. Además, está prevista la ejecución de la red de saneamiento, mediante la apertura de zanjas y la colocación de tubería enterrada.

Javier Tourís indicó que con los recursos provinciales «estamos dando resposta ás demandas dos concellos, que poden facer realidade proxeectos que melloran a calidade de vida da súa veciñanza». En este sentido, añadió que programas como el citado +Provincia impulsan actuaciones «tan relevantes como esta que anunciamos en Agolada, que melloran servizos e infraestruturas fundamentais».