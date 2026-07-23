Couso estrena Festa da Sidra el 31 de julio, previa a su cita gastronómica

La parroquia estradense de Couso volverá a convertirse el próximo fin de semana en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, la pesca y la música con la celebración de la 48ª Festa do Escalo, una cita que en los últimos años ha recuperado fuerza gracias a la implicación de los vecinos. Organizada por la asociación cultural de la parroquia con la colaboración de numerosos voluntarios, la fiesta incorpora este año como principal novedad la I Festa da Sidra, ampliando así un programa que combina tradición y ocio.

Las actividades arrancarán el viernes 31 de julio, a partir de las 21.30 horas, con la nueva Festa da Sidra. Por cinco euros, los asistentes podrán disfrutar de barra libre de sidra, una ración de paella y participar en un sorteo organizado por la comisión de fiestas.

Festa do escalo en Couso, A Estrada, en 2025. / BERNABE / FDV

El sábado 1 de agosto comenzará también a las 21.30 horas con una degustación gratuita de porquiño a la brasa, antes de la verbena protagonizada por Laura Añón, Ángel Sevilla y JJ Compota.

Festa do escalo en Couso, A Estrada, en 2025. / BERNABE/JAVIER LALIN / FDV

El domingo 2 se celebrará la jornada central con el tradicional concurso de pesca, dividido en dos mangas, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, con entrega de trofeos a las 20.00. Durante toda la jornada habrá degustación gratuita de escalos y pimientos, servicio de pulpeira, precios populares en la cantina y animación musical a cargo de la Charanga Os Encerellados. Los organizadores destacan el crecimiento experimentado por la fiesta y el trabajo colectivo de los vecinos para consolidar una de las celebraciones más singulares del verano estradense.