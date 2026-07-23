Carmen Domech llega a Lalín con su espectáculo de marionetas este jueves
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Redacción
Lalín
Este jueves, a las 19.00 horas llega a la Praza da Torre de Lalín el espectáculo de monicreques Petróglifos. Una actividad para toda la familia, que está a cargo de Carmen Domech y que forma parte del ciclo municipal Cultura en familia. Los asistentes podrán descubrir las historias que encierran estos petroglifos de laberintos, serpientes, ciervas y estrellas.
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