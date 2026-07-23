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Carmen Domech llega a Lalín con su espectáculo de marionetas este jueves

Un teatro de papel realizado por Carmen Domech para el Festival de Títeres Galicreques 2015.

Un teatro de papel realizado por Carmen Domech para el Festival de Títeres Galicreques 2015. / BERNABE / JAVIER LALIN

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Redacción

Lalín

Este jueves, a las 19.00 horas llega a la Praza da Torre de Lalín el espectáculo de monicreques Petróglifos. Una actividad para toda la familia, que está a cargo de Carmen Domech y que forma parte del ciclo municipal Cultura en familia. Los asistentes podrán descubrir las historias que encierran estos petroglifos de laberintos, serpientes, ciervas y estrellas.

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