Carmen Domech llega a Lalín con su espectáculo de marionetas este jueves

Este jueves, a las 19.00 horas llega a la Praza da Torre de Lalín el espectáculo de monicreques Petróglifos. Una actividad para toda la familia, que está a cargo de Carmen Domech y que forma parte del ciclo municipal Cultura en familia. Los asistentes podrán descubrir las historias que encierran estos petroglifos de laberintos, serpientes, ciervas y estrellas.