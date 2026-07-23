Carboeiro honra a Santa María y San Roque el 15 de agosto
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Redacción
Silleda
El próximo sábado 15 de agosto se celebra en Carboeiro la fiesta en honor a Santa María y San Roque, con la celebración de la misa solemne a las 13.30 horas al aire libre, seguida de una sesión vermú amenizada por el grupo de gaitas Repenicando. La verbena comenzará a las 22.30 horas, con la actuación del dúo Gaia y el dúo Euphoria.
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