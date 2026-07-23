Calvo reivindica la reorganización del municipalismo y la reforma de la ley

Este miércoles tuvo lugar el acto de clausura del Curso de Verano de la UNED centrado en las Entidades supramunicipales como prestadoras de servicios esenciales para el ciudadano, una cita académica que ha puesto sobre la mesa la necesidad de optimizar y reorganizar la administración local para dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía.

Durante tres jornadas se han abordado materias clave para el futuro de la cooperación entre entidades locales. En el acto de cierro Carlos Vidal, director del curso, destacó que durante la formación «se ha hablado de muchísimas cosas: de contratación en las entidades municipales, de colaboración entre municipios, de áreas metropolitanas, de Derecho comparado y de cómo se solucionan estos temas en otros países, así como de la posible fusión de municipios».

Por su parte, Eloy García, coordinador del curso, avanzó la posibilidad de impulsar una tercera edición enfocada en el papel de la judicatura y subrayó la urgencia de centrarse en la política de cercanía. «Nos preocupamos de la gran política, pero esta es la que hace referencia a los problemas de las personas. Hemos llegado a la conclusión de que el municipio es una realidad natural que tiene necesidad de una racionalización», afirmó el coordinador de la formación.

El impacto de celebrar estas jornadas fuera de los grandes núcleos urbanos fue uno de los puntos más valorados. Víctor González, director del centro UNED Pontevedra, recordó que la encomienda de la institución es «atender a las personas y dinamizar el entorno en el que nos encontramos», tal y como recogen los propios estatutos de la universidad.

En esta misma línea se expresó la concejala de Educación, Begoña Blanco, quien puso en valor el esfuerzo de la UNED por descentralizar la formación superior y trasladarla a localidades como Lalín. «Este curso demuestra que el conocimiento no tiene que concentrarse únicamente en las grandes ciudades, sino al contrario, que los municipios pequeños también queremos posicionarnos para poder sobrevivir y generar espacios de reflexión, de debate y de formación de primer nivel en nuestros pueblos», señaló la edil.

El cierre del evento contó también con la intervención de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, quien destacó la trayectoria del alcalde Pepe Crespo como referente del municipalismo gallego.

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Calvo analizó las marcadas diferencias entre las grandes ciudades y los ayuntamientos medianos o pequeños a la hora de prestar servicios esenciales y remarcó que desde la Xunta se intenta paliar esta situación mediante ayudas económicas. El conselleiro reconoció que «eso no llega» y defendió la necesidad de articular fórmulas de colaboración intermunicipal. Asimismo, señaló que, para dar respuesta a estos límites, se han mantenido debates y reuniones orientados a acometer la reforma de la Ley de Administración Local de Galicia (LALGA).