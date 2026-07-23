El BNG lleva los recortes educativos al Parlamento

El BNG ha registrado en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas para reclamar a la Consellería de Educación que atienda las demandas de la comunidad educativa de A Estrada y refuerce las plantillas de los centros públicos de cara al curso 2026/2027. La formación considera insuficientes los recursos asignados y solicita tanto explicaciones al Gobierno gallego como una revisión inmediata de la planificación de personal.

La iniciativa recoge las reivindicaciones planteadas por los nueve centros públicos del municipio, que hace un mes remitieron a la Xefatura Territorial de Pontevedra un documento conjunto con las necesidades de personal cuidador, especialista y docente. El texto fue elaborado con la participación de los equipos directivos tras las movilizaciones celebradas en mayo en defensa de una educación pública de calidad, en las que participaron centenares de personas.

Según expone el BNG, los recortes de los últimos años han provocado una creciente falta de recursos humanos que afecta especialmente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La formación sostiene que la escasez de personal obliga en muchos casos al profesorado a asumir funciones que no le corresponden para garantizar el normal desarrollo de la actividad lectiva.

Además del documento de necesidades, la comunidad educativa solicitó una reunión con la Xefatura Territorial para analizar la situación de los centros y buscar soluciones. Sin embargo, el BNG asegura que todavía no se ha producido ese encuentro y que la publicación de los cupos de profesorado para el próximo curso confirma que la Consellería no ha atendido las demandas trasladadas por los centros y respaldadas por unanimidad por el Pleno del Concello da Estrada.

Ante esta situación, las ANPAS han convocado nuevas movilizaciones en San Caetano para reclamar una educación inclusiva y recursos suficientes. A la protesta también asistirá la dirección de uno de los institutos afectados, con el objetivo de solicitar una reunión con el subdirector general de Recursos Humanos y trasladarle directamente las necesidades detectadas en los centros.

A través de una pregunta oral en pleno, varias preguntas para respuesta en comisión o por escrito y una proposición no de ley, el BNG insta a la Xunta a cubrir la totalidad de las necesidades de personal comunicadas por la comunidad educativa, revisar los cupos asignados para el curso 2026/2027 y recibir oficialmente a una representación de los centros de A Estrada para abordar medidas que permitan garantizar una atención educativa adecuada y una enseñanza pública de calidad.