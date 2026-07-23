Campamento
A Artística de Merza «ocupa» o colexio do 17 ao19 de agosto
REDACCIÓN
A Banda Artística de Merza pecha o 3 de agosto o prazo para inscribirse no campamento musical que organiza do 17 ao 19 de agosto no antigo colexio da parroquia. Nesta edición ofrece tres modalidades de campamento: aula de música e movemento, banda infantil e alumnado externo (neste caso, para nenos e nenas de 4 a 12 anos). A modalidade de aula de música e movemento terá lugar de 10.00 a 14.00 horas e é gratis para os participantes, mentres que a de banda infantil , programada de 10.00 a 20.30 horas, custa 25 euros e ofrece ensaios pola mañá e actividades lúdicas pola tarde. Por último, o alumnado externo á escola debe aboar 15 euros, terá as clases de 10.00 a 14.00 horas e a oportunidade de probar distintos instrumentos musicais e adentrarse nunha banda. Nesta modalidade, a matrícula vale 15 euros.
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