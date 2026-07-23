Los afectados por la carretera A Estrada-Ponte Ulla reactivan las movilizaciones

La plataforma vecinal creada para reclamar la mejora de la carretera PO-213, que une A Estrada con Ponte Ulla, retomará las movilizaciones después del verano para exigir a la Xunta de Galicia una actuación integral sobre este vial autonómico. Los afectados consideran que, tras varios años de espera, el proyecto continúa sin avances y anuncian la creación de una coordinadora para organizar las próximas acciones reivindicativas.

Los vecinos y usuarios de la carretera mantuvieron una primera reunión a finales de junio para analizar las medidas de presión que podrían impulsar. No obstante, decidieron aplazar las iniciativas hasta después del periodo vacacional con el fin de coordinar mejor las actuaciones y ampliar el respaldo vecinal. Su objetivo es lograr que la Administración autonómica impulse una intervención que consideran prioritaria para mejorar la seguridad y las condiciones de circulación.

La PO-213 atraviesa las parroquias estradenses de Aguións, Paradela, Barbude, Ribeira, Berres y Arnois, dando servicio diario a cientos de vecinos y constituyendo una de las principales vías de comunicación entre el municipio y Ponte Ulla. Precisamente, son residentes y usuarios habituales de estas seis parroquias quienes lideran la reivindicación.

La plataforma recuerda que la demanda se remonta a finales de 2023, cuando se celebró una reunión en Barbude con representantes de todas las fuerzas políticas con presencia en el Concello da Estrada. Aquel encuentro concluyó con el respaldo unánime a la petición vecinal e incluso dio lugar a una moción conjunta del pleno municipal para solicitar a la Xunta la mejora de la carretera.

Los afectados explican que posteriormente conocieron un anteproyecto de reforma que, aunque no respondía a la aspiración inicial de construir un nuevo trazado, sí suponía una solución aceptable. Sin embargo, denuncian que desde entonces no se ha producido ningún avance y que, tras casi cuatro años de espera, consideran necesario volver a movilizarse para reclamar una respuesta.

La plataforma también critica el estado del mantenimiento del vial. Asegura que la limpieza de las márgenes no se realiza en los plazos previstos y sostiene que la vegetación reduce la visibilidad en curvas e intersecciones, además de dificultar la detección de fauna junto a la calzada, incrementando el riesgo de accidentes.

Los vecinos cuestionan igualmente que la Xunta destine más de un millón de euros a una senda peatonal en Toedo mientras la PO-213 continúa presentando importantes carencias de seguridad, con ausencia de arcenes incluso en varios núcleos rurales.

Insisten en que la mejora de esta carretera, de más de 15 kilómetros y utilizada diariamente por alrededor de 1.300 vehículos, resulta imprescindible para garantizar la seguridad. Por ello, anuncia que intensificará la presión sobre la Xunta hasta conseguir que el proyecto se materialice.

Subida A Estrada

Ya en 2025, el BNG de A Estrada pidió públicamente a la Xunta una mejora integral de la PO-213, a la que calificó de "vial ruinoso", y denunció el contraste entre su estado y el del tramo utilizado para la Subida A Estrada, cuyo firme se acondiciona con motivo de la prueba automovilística.