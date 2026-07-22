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Taller de bonsais en A Estrada

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El Club Bonsái A Estrada reunió este sábado a 17 socios en un taller de mantenimiento impartido por el maestro Germán Colmenares en su local de la Escola de Baloira. Repetirá la experiencia en noviembre.

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