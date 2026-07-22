Obras
Silleda concluye la primera fase de la reforma del centro social de Saídres
El proyecto tendrá continuidad en una siguiente fase con la construcción de un espacio polivalente de planta baja, previsto en la zona de las antiguas viviendas de los maestros
El Concello de Silleda acaba de concluir la primera fase de las obras de mejora y ampliación del centro social de Saídres. Una actuación que permitió renovar el edificio de la antigua escuela y avanzar en la transformación de este espacio comunitario.
La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la diputada provincial Belén Cachafeiro visitaron las instalaciones para comprobar el resultado de los trabajos, ejecutados por la empresa Covisam Norte S.L. con una inversión superior a los 67.000 euros, financiados a través del Plan +Provincia de la Diputación.
En esta primera fase se llevó a cabo el derribo de las antiguas viviendas de los maestros, que permitió liberar la parcela y preparar el ámbito en el que se desarrollará la futura ampliación del centro.
Al mismo tiempo, se reformó el edificio de la antigua escuela. Los trabajos incluyeron la creación de un nuevo acceso y de un vestíbulo, la instalación de un aseo accesible y la habilitación de un nuevo espacio destinado a la cocina. También se renovaron los acabados interiores y el sistema de iluminación, y se ejecutaron actuaciones de drenaje para evitar filtraciones y problemas de humedad en el inmueble. La intervención se completó con la urbanización interior de la parcela, mejorando la conexión del centro social con el campo de la fiesta y con el viario público y haciendo más cómodo y funcional los alrededores.
El proyecto tendrá continuidad en una siguiente fase con la construcción de un espacio polivalente de planta baja, previsto en la zona de las antiguas viviendas de los maestros. La nueva edificación estará conectada con el centro social actual y permitirá ampliar la superficie disponible para actividades, encuentros e iniciativas de los vecinos.
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