Campamentos
El programa Un Mar de Profesiones llega a Forcarei
La iniciativa busca despertar vocaciones entre la infancia y acercar el sector marítimo
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó este martes el campamento juvenil de Pontemaril, en Forcarei, acompañada por la alcaldesa Belén Cachafeiro, con motivo de una nueva jornada del programa Un Mar de Profesiones, integrado en la iniciativa autonómica Movemento Azul. La campaña recorrerá este verano 10 campamentos gallegos y permitirá acercar el mundo del mar a más de 700 niños de entre 7 y 11 años.
Durante la actividad, los participantes tomaron parte en talleres prácticos organizados en tres estaciones temáticas. En ellas conocieron el trabajo de mariscadores y pescadores, aprendieron a identificar especies marinas y biodiversidad autóctona, además de iniciarse en la interpretación de cartas náuticas y el trazado de rutas de navegación mediante dinámicas adaptadas a su edad.
La Xunta enmarca esta iniciativa en la Estrategia de Economía Azul de Galicia con el objetivo de despertar vocaciones tempranas y favorecer el relevo generacional en el sector marítimo-pesquero. El programa continuará desarrollándose en distintos municipios del interior y de la costa hasta el 6 de agosto, fomentando entre los más jóvenes el conocimiento del medio marino, la sostenibilidad y el valor económico, social y cultural de la cadena mar-industria.
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