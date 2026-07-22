El plazo para la instalación de atracciones en A Bandeira termina el 3 de agosto

El Concello de Silleda recuerda que el próximo lunes 3 de agosto termina el plazo para presentar las solicitudes de autorización para la instalación de atracciones de feria, puestos de venta ambulante, puestos de alimentación y otras actividades durante las Festas de Verán de Bandeira. Las personas autónomas, empresas y entidades interesadas deberán presentar la correspondiente solicitud acompañada de toda la documentación requerida, con el fin de que los servicios municipales puedan tramitar las autorizaciones y organizar la distribución de los distintos espacios dentro de los plazos previstos.

Desde el Concello se recomienda no esperar a los últimos días para realizar el trámite y comprobar previamente que la documentación presentada esté completa, evitando así posibles atrasos o requerimientos de enmienda.

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Las Festas de Verán de Bandeira se celebrarán los días 20, 21, 22 y 23 agosto y contarán con un amplio programa de propuestas culturales, musicales y de entretenimiento para todos los públicos.